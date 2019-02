David Bisbal llega al The Fillmore Silver Spring con su Tour USA 2019

David Bisbal se presentará este Miércoles 13 de Febrero en The Fillmore Silver Spring Maryland como parte de su gira DAVID BISBAL TOUR USA 2019, en la cual recorrerá 9 ciudades de América del Norte El artista español nos habla de esta gira y su presente antes de su esperado concierto:

1.- ¿Qué expectativas para el concierto en Washington DC, que recuerdo de la última vez que estuviste por aquí?

Pues la verdad es que ya hace casi 6 años de mi última gira por USA, y guardo un recuerdo maravilloso de mi visita, de la gente de aquí y de los conciertos. Cuando uno visita un país como este, con esa grandísima cultura musical, y con esa riqueza en cuanto a ritmos y estilos musicales, la responsabilidad y el compromiso con el público se multiplican por 10.

Estoy por eso ya deseando llegar y subirme al escenario de cada una de las ciudades, porque además hemos preparado un concierto en el que no va a faltar la energía y la fuerza con la que siempre nos movemos en cada concierto y con la que tratamos de contagiar a todo ese maravilloso público que nos sigue y que hace de cada show algo tan especial. Espero de verdad que disfruten tanto como nosotros, y que en el concierto de Washington como en el resto de la gira todos nuestros fans puedan comprobar que seguimos dándolo todo por ellos sobre el escenario, y que seguimos con la misma ilusión y fuerza que el primer día. Hemos preparado un repertorio y un espectáculo perfectos para que eso suceda.

2.- ¿Qué novedades trae esta gira por USA con respecto a la última vez?

Hay muchas novedades, como es lógico, después de 6 años. La gente va a poder ver una producción distinta, moderna y más actual, preparada especialmente para esta gira. Pero sobre todo lo más importante y la mayor novedad es que nos vamos a presentar con un repertorio que después de tantos conciertos en estos años ha crecido mucho, en el que todas las canciones son singles y en el que estamos seguros que todo el mundo va a poder cantar y bailar con nosotros desde la primera hasta la última canción. Además, hemos tratado también de que la balanza entre canciones rápidas y baladas esté muy equilibrada, así que habrá también momentos para emocionarnos juntos. Y, por supuesto, no pueden faltar las últimas colaboraciones, las canciones que hemos grabado junto a artistas de la talla de Juan Gabriel, Sebastián Yatra, Greeicy Randón, La Banda El Recodo o Christian Nodal, por mencionar algunos.

3.- Con las nuevas corrientes musicales, ¿Qué música (grupos o cantantes) estás escuchando últimamente?

Me encanta empaparme de todo tipo de música y de todos los estilos, desde música internacional, electrónica hasta todo tipo de artistas españoles y latinos. Soy un auténtico devorador de música, porque además me dejo influencia por esos estilos y trato siempre de innovar incorporándolos a mis trabajos. Las últimas colaboraciones con Sebastián Yatra, con Greeicy o con la Banda el Recodo son un claro ejemplo. Lo cierto es que no paro de escuchar música, de todos los estilos y de todas las épocas… y tengo que decir que últimamente y como algo personal estoy volviendo mucho a mis raíces, estoy escuchando mucho flamenco, que además sé que en USA es un género muy conocido y respetado.

4.- ¿Con qué artista latino o americano te gustaría hacer un dúo?

Tengo la inmensa suerte de que en este sentido todos mis sueños se han ido cumpliendo. Hasta hace poco tenía clavada la espinita de que nunca había cantado junto a uno de mis ídolos de juventud, Juan Luis Guerra, y en 2017 grabamos juntos “Si no te hubieras ido”. Y eso me ha ido pasando con otros de los grandes artistas a los que siempre he admirado, cada vez que pienso que hemos colaborado juntos con artistas latinos o americanos de la grandeza de Juan Gabriel, Rihanna, Miley Cyrus, Luis Fonsi, o españoles pero con una gran proyección internacional como Alejandro Sanz, Raphael o Plácido Domingo, la verdad es que me siento muy feliz y orgulloso. Por otro lado, los últimos singles han sido todos duetos también como comentaba antes con grandísimos artistas como Sebastián Yatra, Greeicy, La Banda El Recodo o Christian Nodal, además de Juan Gabriel. Y muy pronto editaremos un nuevo trabajo también con una colaboración muy especial, pero es algo que anunciaremos muy pronto y que hará que se cumpla otro de mis grandes deseos.

5.- Con tanta tecnología en nuestra vida diaria, , ¿Cuál es tu gadget favorito y/o el App que más usas?

Soy un gran aficionado y usuario de todas las redes sociales. Me encanta comunicarme con todos mis fans a través de Instagram, Facebook, Twitter… Es un modo de que a tiempo prácticamente real pueda compartir con ellos todo lo que nos une, la música, eventos, colaboraciones, etc. También soy un auténtico devorador de música a través de Spotify, Itunes… en fin, pienso que toda esta tecnología y nuevas aplicaciones nos ayudan a hacer mucho más universal nuestra música, y a que nuestros seguidores tengan mucha más facilidad para llegar a ella, y eso me encanta.

6.- ¿Qué proyectos vienen luego?

Pues después de la gira por USA, que va a durar unas 2 semanas y a la que seguirá la actuación en Chile en Viña del Mar el 26 de febrero, y en la que recorreremos 9 ciudades con otros tantos conciertos en Dallas, Chicago, Miami, New York, Lake Buena Vista, Los Ángeles, Silver Spring, Houston, y Sacramento, no pararemos de seguir trabajando. Ahora de verdad que estoy deseando que llegue el momento de empezar los conciertos y reencontrarme con el público norteamericano después de casi 6 años de mi última gira por aquí.

Estoy también actualmente grabando la versión española de La Voz Kids, y despues de esto y de Viña del Mar vendrá la gira por México, Europa y España, todo compaginado con algunas grabaciones previstas, con nuevas sorpresas, y con la preparación del nuevo disco para el año que viene. Muchas cosas, y todas con la misma ilusión de siempre.

Esta gira DAVID BISBAL TOUR 2019 será una oportunidad única para el público estadounidense, que siempre lo recibe tan bien, para vivir un espectáculo de luz, sonido y danza al ritmo de un artista que desde el escenario puede hacer felices a todos sus fans transmitiendo su optimismo y su manera positiva de entender la música y la vida.