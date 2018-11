Cirque Italia presenta “Paranormal Cirque”

Del 9 al 11 de noviembre.

Cirque Italia, su circo favorito, está estrenando una producción solo para adultos. Foto:cortesía.

Redacción

Washinton Hispanic

Eres de los que aman lo emocionante, lo embrujado, lo sexy e incluso lo peligroso? Pues prepárese a escapar a un mundo completamente nuevo! Paranormal Cirque es una creación única que combina teatro, circo y cabaret con un toque europeo nunca antes visto bajo una carpa en el Montgomery Country Agriculture Fairgrounds ubicado en la 16 Chestnut St, Gaithersburg MD 20877, los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviembre diferentes horarios.

Esta innovadora historia de terror recurre al erotismo para reforzar una narrativa sensual y espeluznante a la vez – lo único que puedes tener por seguro es que en poco más de 2 horas de espectáculo, no sabrás qué esperar! Es posible que ni siquiera reconozcas los límites entre lo real y lo fantástico!

Algunos de los increíbles actos que se podrá disfrutar incluyen la peligrosa Rueda de la Muerte, actos de magia, una mujer colgada de solo su pelo, la rueda simple, 6 hombres en un poste horizontal, y otros muchos números que tienen como elemento en común el talento y habilidades incomparables a las que Cirque Italia acostumbra en sus presentaciones. Esta tercera unidad también se rige por la rigurosa política de “No animales” que ha caracterizado a la compañía italiana desde sus inicios.

Para más información visite www.paranormalcirque.com y no olvide chequear todas las redes sociales. Los boletos ya están a la venta empezando a $10.00-$50.00. Menores de 18 años NO SERÁN ADMITIDOS sin la compañía de un adulto. Este show contiene lenguaje y material no apropiado para menores. Paranormal Cirque está ofreciendo una promoción especial: $5.00 de descuento en cualquier boleto a precio regularen los niveles 1, 2 o 3.

Horario de funciones:

Viernes 9 de Noviembre. 6:30 pm & 9:30pm

Sábado 10 de noviembre 6:30pm & 9:30pm

Domingo 11 de noviembre 5:30pm & 8:30pm

Puede comprar sus boletos en la página cirqueitalia.com/tickets o por teléfono (941) 704-8572. También respondemos SMS.