Carlos Joaquin se casa luego de encontrar amor por facebook

l reconocido actor Carlos Joaquin, que ha dado vida a traves de los años al espectáculo “Del Tingo al Tango, y perteneció a las filas de Univision dandose a conocer con “Mi gentee” en el Tiempo, llego este pasado fin de semana al altar a lado de Abdel Azim su pareja y llenos de felicidad se dieron el sí en una forma muy particular.

El día más grandioso de su vida:

Ese fue sin duda su boda un evento que estuvo lleno de sorpresas para todos los invitados, Carlos Joaquin junto al ahora es su esposo estuvieron rodeados de las personas más especiales de sus vidas, sus padres, familiares y amigos quienes les enviaron las mejores de las vibras para la nueva etapa de su vida.

“Casarse es una lotería, es apostar a todo sin saber cuál será el resultado final. Pero cuando de momento la duda me embarga, siempre hay una señal divina que me dice que todo va a estar bien. Soy fiel creyente de las señales del Universo y que todo obra para bien. Comprendo que debo guardar mi corazón, porque de el emana mi vida’, nos confiesa el reconocido y polifacetico actor y “Hombre del Tiempo” Carlos Joaquin el dia de su boda .

En una ceremonia que más parecia extraida de una telenovela romántica.

No podía ser de otra manera, muy al estilo de Carlos Joaquín su boda con Adbel Azim fue un verdadero cuento principesco, donde los invitados –quienes a pedido del novio fueron con sombreros- protagonizaron un desfile lleno de glamour como en las bodas de la realeza.

Junio 17 a las 7.00 p.m., tomado del brazo por sus padres hizo su ingreso Carlos Joaquín al Israel Baptist Church en DC, camino al altar, donde lo esperaba su novio.

Así se dio inicio a la emotiva ceremonia donde más de uno derramó lágrimas por lo especial de las palabras de Carlos Joaquín.

“No intercambiamos anillos, porque el único anillo que tengo para entregar se lo daré a mi única novia que se me está poniendo vieja”, expresó al momento de arrodillarse frente a su madre Carmen Julia, para ponerle el anillo y pedirle que fuera su “Amor eterno”. Unidos en un abrazo los padres y los novios fueron ovacionados por los presentes.

“Los hijos son prestados pero los padres también. Es el único amor puro y desinteresado que conozco, el que daría la última gota de sangre por mí, el de mi mamá. Para mí era muy importante que ella supiera eso, que mi corazón lo comparto con él, pero le pertenece a ella”, afirmó Carlos Joaquín.

La historia de esta pareja se inicia sin querer. Luego que el propio Carlos Joaquín ya había decidido no tener más relaciones a distancia le llega el amor por Facebook.

Así se inicia una aventura en la India, de paso por Bangladesh, a 8,000 kms. de distancia, hasta donde viaja para conocer a su esposo.

“Nos comprometimos en Cox Bazar, la playa más larga del mundo, con unos anillos que fueron bendecidos a la orilla del Ganges, en Varanasi, India. Tuvimos que esperar un año y medio para lograr que viniera a Estados Unidos por primera vez. Ya con visa en mano le di la bienvenida a Estados Unidos, con rosas amarillas”, relata.

“El nunca había viajado fuera de su país pero el destino le tenía un encuentro en su camino al descubrir una nueva vida, un nuevo mundo, un nuevo amor. Muchos fueron los llamados pero él fue el escogido. Siento que todo lo que hago es con un amor totalmente libre. Antes de conocerlo era un hombre muy feliz, ahora que comparto mi vida con él soy más feliz aún”, añade.

“La bendición de Dios ha estado presente desde el primer momento. Todo este proceso de cambios ha sido mágico. La gracia del universo nos cubre y vemos como su misericordia nos protege”, afirma Carlos Joaquín, emocionado.

Cada detalle de la boda estuvo lleno de mucho amor. La coordinación y decoración estuvo a cargo del decorador de estrellas en Puerto Rico, el artista Efraín Torres, en colaboración de Enrique Ordóñez, le dieron una elegancia pocas veces vista en una boda.

Su padre, Juan Rodulfo, dio la nota emotiva al cantar el tema ‘A mi manera’, y su amiga Geraldyn Martínez interpretó el tema ‘Ave María’ .

Finalmente Carlos Joaquin nos dice graciosamente:

“Creo que he encontrado la horma de mi zapato. Este hombre me trae del Tingo al Tango de una forma que jamás imaginé. Pero me casé con tres dedos de frente. No prometí relativamente nada, no amor fiel, no amor perfecto, no amor eterno, pero sí un amor sincero”, y compartir con “mi gente”, con mis amigos y con mis familiares fue el mejor regalo de boda que pudimos recibir.

‘No me he casado locamente enamorado. Este amor es muy distinto a mis amores del pasado. Este amor tiene fuego pero no me quema. Tiene incertidumbre pero no me entristece”.