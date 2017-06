Canción del padre de Prince sale en su 101er natalicio

U

na nueva canción del difunto padre de Prince, producida en Paisley Park, saldrá el jueves para conmemorar el que hubiera sido su 101er cumpleaños.

La media hermana de Prince, Sharon Nelson, produjo el tema con sabor a jazz “Heart of Mine” de John L. Nelson y dijo que es el primer sencillo del álbum “Don’t Play With Love, The John L. Nelson Project”, que será lanzado el 27 de octubre.

La nueva canción estará disponible en las plataformas digitales.

John Nelson, un pianista de jazz que tocó con el Prince Rogers Trio, murió en el 2001 a los 85 años. Escribió algunas canciones con Prince, incluyendo “Computer Blue” de “Purple Rain”.

“Estamos poniendo su música a disposición de los oídos del mundo”, dijo Sharon Nelson en un comunicado el miércoles. “Contrario a lo que se ha escrito sobre nuestro papá, él fue un padre amoroso, preocupado y trabajador, y un prolífico músico de jazz más notablemente conocido como el padre del genio musical, nuestro hermano Prince”.

Sharon Nelson produjo el álbum en enero en Paisley Park con la partitura de su padre. Prince, quien murió el año pasado, no tuvo ningún papel creativo en las nuevas piezas.

“Nuestro padre escribió y compuso muchas canciones, pero no se habían grabado nunca hasta ahora. Él fue la inspiración musical de Prince, y este proyecto es muy especial porque se grabó en Paisley Park”, expresó Sharon Nelson. “Esta música estaba destinada a salir y estamos seguros de que ustedes disfrutarán las obras maestras de John L. Nelson”.

El álbum será lanzado por la compañía de Sharon Nelson, Maken It Music.

Hace unos meses, un juez confirmó a los seis hermanos de Prince como sus herederos legítimos. Estos incluyen a su hermana Tyka Nelson y sus medio hermanos Sharon Nelson, Norrine Nelson, John R. Nelson, Omarr Baker y Alfred Jackson.

Sharon Nelson lanzó un álbum en el 2009 titulado “57th Street Sound” y coprodujo un EP con su padre en 1994.