Brilla el baile latino en el Strathmore

Ya es una tradición la iniciativa de Baile4Life que comenzó en 1999 en la escuela Seneca Valley desde entonces, ha crecido en número y popularidad.

Nelly Carrión

Washington Hispanic

Cerca de 150 estudiantes de nueve secundarias de las Escuelas Publicas del Condado de Montgomery (MCPS) demostraron sus talentos en los distintos bailes latinos durante la decimonovena edición de la Competencia Anual de Baile Latino. Tras meses de arduos ensayos, los jóvenes estudiantes ofrecieron una gran presentación frente a una casa llena en el Centro de Música de Strathmore que se llevo a cabo este pasado lunes 19 de noviembre.

Durante la competencia se le rindió un homenaje póstumo al bailarín Alejandro Sánchez, quien falleció el 21 de septiembre del presente año, su padre recibió el especial reconocimiento.

Un panel de ocho jueces evaluaron las distintas presentaciones de las nueve escuelas secundarias participantes estas son Clarksburg, Albert Einstein, Gaithersburg, Magruder, Northwest, Northwood, Quince Orchard Seneca Valley y Watkins Mill

Los estudiantes compitieron en nueve categorías; entre ellas; Chacha, Merengue, Bachata, Salsa, Padre o Madre con Estudiante, Mejor Coreografía de Grupo Junior, Mejor Coreografía de Grupo Senior, Alumni y Jack&Jill.

Esta tradición comenzó en 1999 en la escuela Seneca Valley con la Maestra Sra. McCormick. Es una gran manera de conseguir que los estudiantes se involucren en actividades extracurriculares positivas y de carácter, con un ambiente artístico. Ellos se motivan mutuamente para mostrar su talento y cultura y al mismo tiempo fortalecen la seguridad en sí mismos a través de presentarse en la tarima frente a una audiencia de más de mil setecientas personas.

La Competencia Anual de Danza de las escuelas publicas de Montgomery es presentada por After School Dance Fund una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo socio emocional de los jóvenes a través de la salud, el ejercicio, la diversidad cultural y la unidad.

El organizador de este evento es Ricardo Loaiza quien estableció After School Dance Fund/ Baila4Life, en el 2010 junto a su esposa Elba Garcia.

La competencia anual de bailes Latinos de las Escuelas Publicas del Condado de Montgomery se llevo a cabo este año gracias a los generosos patrocinios del Dr. Alberto Martinez y sus Visionary Eye Doctors, Carol Trawick, Las escuelas del condado de Montgomery y su Junta Directiva, Strathmore, el Consejo de las Artes y Humanidades del Condado de Montgomery, El Departamento de Recreación del Condado de Montgomery, Verizon Foundation, SunTrust, The Weiss Foundation, Dra. Judy Docca y Mr. Jeffrey Slavin Foundation.

En su momento Ricardo Loayza agradeció a los contribuyentes Mynor y Asociados, Mariella Purvis y Chevy Chase Cosmetic Center, Andy Ramirez y Hispanic VIP, Yamila CHacon y su 15añeras VIP, Washington Hispanic, Raynold Mendizaba y sus Restaurantes; Urban Butcher y El Sapo “Cuban Social Club”,

Seis categorías:

CHACHA division:

1. Northwood,

2. Quince Orchard,

3. Gaithersburg

Merengue Division:

1. Gaithersburg,

2. Albert Einstein,

3. Quince Orchard

Bachata Division:

1. Northwood,

2. Albert Einstein,

3. Gaithersburg

Salsa Division:

1. Gaithersburg,

2. Quince Orchard,

3. Albert Einstein

Parent/Student:

1. Clarksburg,

2. Watkins Mill,

3. Einstein

JACK&JILL:

Clarksburg and Gaithersburg (2 schools win First Place)

THREE GROUP (BEST IN SHOW) DIVISIONS:

JUNIOR DIVISION (Schools competing four years or less)

1. Northwest

2. Northwood

3. Magruder

SENIOR DIVISION

1. Gaithersburg

2. Quince Orchard

3. Albert Einstein

ALUMNI DIVISION

1. Albert Einstein

2. Watkins Mill

3. Clarksburg