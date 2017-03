Avances de “Spider-Man” y “Blade Runner” inauguran Cinemacon

E

n el segundo avance de “Spider-Man: Homecoming”, que Sony Pictures develó el lunes en CinemaCon, Tom Holland, el nuevo Hombre Araña, es puesto en su sitio por el más experimentado Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. El filme, que se estrena el 7 de julio, comienza con Peter Parker (Holland) de vuelta en la escuela tras los sucesos de “Captain America: Civil War”, queriendo volver de inmediato a la acción ante la aparición de una nueva amenaza: el supervillano Vulture, encarnado por Michael Keaton.

La conferencia anual de dueños de cines, exhibidores y estudios de Hollywood comenzó el lunes por la noche en el Caesar’s Palace de Las Vegas con la presentación de los próximos estrenos de Sony Pictures, que incluyen nuevas versiones que van de “Blade Runner 2049” y “Jumanji: Welcome to the Jungle” a la adaptación de “The Dark Tower” (“La torre oscura”) de Stephen King. El estudio también anunció que está adelantando el estreno de “Baby Driver” de Edgar Wright, originalmente programado para agosto, para el28 de junio.

Ryan Gosling presentó el adelanto de “Blade Runner 2049” en antesala a su estreno del 6 de octubre. La secuela de la épica seminal de Ridley Scott de 1982 comienza con un nuevo policía, el Oficial K interpretado por Gosling, en una misión, pidiendo consejo al Rick Deckard de Harrison Ford.

“Tuve un trabajo una vez”, Ford dice en el avance. “Era bueno en él”.

La visión del director Denis Villeneuve era oscura y estilizada, muy al estilo del filme de Scott. No lo es, apuntó el presidente de Sony Tom Rothman. Sin embargo, poco se reveló sobre la trama, de la que solo se ha dicho que expandirá la mitología y seguirá adelante con la historia.

Rothman habló con nostalgia del poder de ver “Blade Runner”. “Vi el futuro, tanto del hombre como del cine”, expresó. “Como millones alrededor del mundo, ansiaba ver más desde entonces”.

Gosling, que apenas tenía 2 años cuando debutó la cinta original, recuerda haberla visto a los 13 o 14 años de edad.

“Simplemente estaba deslumbrado por lo influyente que este filme había sido, no solo en el cine sino también en la realidad”, dijo el actor.

El estudio también ofreció una primera mirada a “The Dark Tower”, que se estrena el 28 de julio, una adaptación de la saga seminal de Stephen King protagonizada por Idris Elba como Roland el pistolero y Matthew McConaughey como el hombre de negro. La cruda fantasía lleva al público del mundo real, donde un niño, Jake (Tom Taylor), tiene visiones de la torre y el pistolero, a otra realidad a la que entra tras deslizarse por un portal.

Dwayne Johnson y Jack Black estuvieron presentes para ofrecer un adelanto de “Jumanji: Welcome to the Jungle”, una secuela de la cinta de 1995 protagonizada por Robin Williams sobre un juego de mesa que se vuelve demasiado real. El filme, que transcurre en la actualidad, lleva a estudiantes de secundaria a cambiar de cuerpo con los personajes del juego. De este modo, el niño nerd se convierte en Dwayne Johnson y la chica linda y popular en Jack Black.

“Quisimos hacer una película que no solo fuera fenomenal y rindiera homenaje a la original, sino que presentara una evolución, algo que pudiera ser global, que pudiera ser divertido”, dijo Johnson. Recordó que conoció al difunto Robin Williams en CinemaCon años atrás y que se puso demasiado nervioso como para hablarle.

“Jumanji: Welcome to the Jungle” se estrena el 22 de diciembre.

Como cada año en la convención, la santidad de la experiencia teatral es lo primordial. Ejecutivos y cineastas por igual aseguraron que sus películas atraerán al público a las salas de cine.

“Netflix mis narices”, dijo Rothman tras la presentación de “Blade Runner 2049” sobre el primero de los servicios de streaming que amenazan con derrocar el modelo de negocios del cine.

A lo largo de la convención, que transcurre hasta el jueves, habrá conversaciones entre los estudios y los exhibidores para experimentar con ventanas de tiempo reducidas que les permitan a los consumidores comprar películas por entre 30 y 50 dólares a los 30 o 40 días de su estreno.