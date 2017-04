Arjona lanza “Circo Soledad”

E

l resultado es “Circo Soledad”, un disco que según el cantautor no deja nada al azar y que incluye desde balada y rock hasta música ranchera, con una orquesta sinfónica y guitarras distorsionadas.

“La forma en que nace este disco es muy extraña. Es un disco con cero planificación”, expresó Arjona en una entrevista The Associated Press el lunes por la tarde en un estudio de grabación de Miami.

“Algo pasó que me descubrí una mañana escribiendo dos, tres canciones en un mismo día. Es raro porque yo nunca había hecho eso… pareciera ser un disco al vapor, apresurado, y es todo lo contrario”, dijo el artista nacido en Jocotenango, Guatemala.

El álbum fue grabado y producido entre Londres, Nueva York, Miami, Nashville, Guatemala, Los Ángeles y Colombia, con mezclas de Michael Brauer, ingeniero de Los Rolling Stones y Coldplay; y Martin Terefe, productor de artistas como Brit and Juno, Jason Mraz y James Morrison.

Arjona, quien ha vendido más de 25 millones de discos a lo largo de su trayectoria, asegura que cada vez que termina uno se aleja por un tiempo de la guitarra y el piano para que no se le ocurran cosas que no incluyó. Esta vez, sin embargo, fue diferente.

Había pasado apenas un mes desde el lanzamiento de “Apague la luz y escuche”, en agosto 2016, y “producto de una ebullición personal y un acontecer noticioso de muchas cosas que pasaban en septiembre”, tomó su guitarra y ya no quiso soltarla hasta que en noviembre terminó de grabar los 14 temas que integran “Circo Soledad”.

“Vivimos en una época donde vivir es complicado, pero escribir canciones se pone cada vez más fácil porque hay muchos argumentos por todos lados”, dijo Arjona, cuyo nuevo disco sale a la venta el viernes en todo el mundo.

Entre esos argumentos que inspiraron sus canciones, y el nombre del disco, están las realidades políticas de Latinoamérica y Estados Unidos.

Las canciones, sin embargo, abarcan un abanico de temas. En el sencillo “Ella”, una médica cansada de la formalidad y las apariencias decide liberarse. En el tema “Circo Soledad”, hace una analogía de los personajes del circo y los personajes de la política, la televisión y la vida real.

A lo largo de la entrevista, realizada en los estudios Gibson de Miami, Arjona habló sobre política sin identificar por nombre a los “personajes” que inspiraron su circo.

El músico, que la semana próxima será reconocido con el galardón a la Trayectoria Artística durante la entrega de los Premios Billboard a la Música Latina, dijo que “está claro que en este país (Estados Unidos) el latinoamericano no es bienvenido”, pero destacó que “no debemos olvidar los saqueadores que hubo y los saqueadores que hay hoy, que dejan las arcas completamente vacías de nuestros países y sin oportunidades para la gente, que la obligan a pasar vergüenzas de pedir documentos en un lugar donde no se los quieren dar”.

Mientras saboreaba por momentos un mate con bombilla al estilo argentino, explicó que una de sus principales preocupaciones son los líderes actuales, pero no identificó a ninguno.

“Siempre hubo misiles, pero nunca coincidió el hecho de que haya tantos personajes de caricatura con la posibilidad de apretar el botón. Eso es lo que da miedo hoy”, aseguró el cantante de éxitos como “Mujeres”, “El problema”, “Señora de las cuatro décadas” y “Cavernícolas”.

Pocos días después del lanzamiento del nuevo disco, Arjona comenzará una nueva gira para llevar su “Circo Soledad” a Europa y Latinoamérica. Se presentará en México, y en junio y julio en Francia, Inglaterra y España.

Define “Circo Soledad” como el mejor que haya hecho hasta el momento, el disco de sus sueños “de hoy”.

“Espero que siga habiendo más y que me siga emocionando, que siga teniendo esa lucha interna por querer hacer las cosas, por querer hacerlas bien, que me hace ser muy necio, muy testarudo, insoportable a veces, pero que me hace ser consecuente conmigo mismo”, expresó.