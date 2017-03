Adiós al Circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey

P

repárese para ver a los artistas más extraordinarios y animales exóticos por última vez, cuando el circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey presenta su último espectáculo de Out Of This WorldTM, con sus últimas funciones iniciando el viernes 31 de marzo hasta 2 de abril en el Verizon Center en Washington DC, luego sus funciones en el EagleBank Arena (el ex Patriot Center) Fairfax, VA del 7 al 16 de abril.

Por medio del show “Fuera de este mundo’(Out Of This World), el público será atraído por una historia interactiva llena de acción, diversión y tecnología para la familia en la era espacial, que profundiza su conexión con los artistas.

A través del lente de un telescopio mágico capaz de descubrir las estrellas del circo más espectacular de la galaxia, se unirán a la flota espacial del Circo en una heroica misión de bien contra el mal para llevar a los artistas a la Tierra, viajando a mundos interestelares de arena, fuego y hielo.

Durante el show, se tendrá las actuaciones de increíbles acróbatas que desafían la gravedad, animales majestuosos y payasos hilarantes. Imaginaciones se ejecutará a través de la exhibición interrumpida de atletismo artístico, con actos de transición sin fisuras de suelo a aire a hielo, una hazaña nunca antes hecho en Ringling Bros.

WASHINGTON, D.C. SHOW

The Verizon Center | Marzo 31 – abril 2, 2017

• Viernes, 31 de marzo 10:30 AM, 7:30 PM

• Sábado, 1 de abril 11:30 AM, 3:30 PM, 7:30 PM

• Domingo 2 de abril 11:30 AM, 3:30 PM, 7:30 PM

FAIRFAX, VA SHOW

The Patriot Center 7 –16 de abril, 2017

• Viernes 7 de abril 10:30 AM, 7:30 PM

• Sábado 8 de abril 11:30 AM, 3:30 PM, 7:30 PM

• Domingo 9 de abril 1:00 PM, 5:00 PM

• Jueves 13 de abril 7:00 PM

• Viernes 14 de abril 1:00 PM, 7:30 PM

• Sábado 15 de abril 11:30 AM, 3:30 PM, 7:30 PM

• Domingo 16 de abril 1:00 PM, 5:00 PM

Entradas disponibles por Ticketmaster, o por teléfono llamando al 800-745-3000, y en el Verizon Center y EagleBank Arena antes del evento.