“Si cae Obamacare los hispanos serán los más perjudicados”

l intento por acabar con el plan de salud conocido como Obamacare y reemplazarlo por una propuesta republicana que promete ser mejor ha generado una lucha legislativa entre demócratas y republicanos.

El enfrentamiento se agudizó esta semana luego que la Oficina de Presupuestos del Congreso proyectó que bajo la propuesta republicana aprobada por la Cámara de Representantes, 23 millones de personas quedarían sin seguro médico para el año 2026.

Washington Hispanic entrevistó a Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, una organización que trabaja por los derechos de los inmigrantes hispanos para entender de qué manera impactaría entre los hispanos la aprobación de una nueva ley de salud.

Washington Hispanic: ¿Cómo afectaría la aprobación de una nueva ley de salud entre la comunidad hispana?

Ben Monterroso: La propuesta dejará sin seguro a más de 23 millones de personas y los que más van a perder son los hispanos porque los precios de los seguros van a elevarse. Antes de Obamacare 40 % de hispanos no tenían seguro médico y con Obamacare esa cifra bajó a 20%. Entonces estoy casi seguro que los hispanos vamos a ser los más perjudicados.

W.H. ¿Cuáles serían esos puntos cruciales que diferencian a la propuesta republicana con Obamacare?

B.M.: La verdad es que la propuesta republicana va de mal en peor. La primera versión estaba mala y ésta es peor. Estamos claros que Obamacare debe tener algunos cambios, pero con una nueva ley lo más peligroso es que las personas con condiciones preexistentes quedarán desprotegidas y las primas de los seguros van a subir notablemente quedando fuera del alcance de los presupuestos de las familias hispanas. El aumento se va producir porque mientras los jóvenes no tengan la necesidad de tener seguro los precios van a subir. Por otro lado, las compañías de seguro pueden establecer cuáles son los servicios primarios que ofrecerán y cuáles no. Por ejemplo, pueden excluir de los servicios básicos la cobertura por maternidad, cuidado de la vista y servicios dentales, entre otros servicios.

La propuesta republicana también recorta fondos al Medicare, siendo afectados los niños y las personas de la tercera edad.

W.H. ¿Qué pasará con los que están cubiertos por Obamacare, de aprobarse la propuesta republicana?

B.M.: Las personas deben entender que esta es una propuesta que está por el momento aprobada irresponsablemente por los republicanos en la Cámara de Representantes. Esperamos que el Senado sea más responsable y no la apruebe.

Queremos que el Obamacare continúe como la ley. Si desafortunadamente la otra ley entra en vigencia van a haber serias consecuencias para la salud y el bienestar de la comunidad.

W.H. ¿Qué se puede esperar de la propuesta del Senado?

B.M.: Espero que sea más responsable que la de la Cámara de Representantes. Espero que se den cuenta que no podemos quitarle beneficios a quienes ya lo tienen. El cuidado médico no debería ser una alternativa, es un derecho como lo es la educación de nuestros hijos. Es irresponsable que un país tan rico que gasta tanto dinero en el sistema de salud no pueda encontrar una solución. Al final del día, si no vamos a los doctores a tiempo vamos a terminar en salas de emergencia y lo seguirán pagando los contribuyentes estadounidenses.

W.H.: ¿Ya se puede hablar de cuánto aumentarán las primas de seguro de anularse el Obamacare?

B.M.: Todavía la información exacta no está disponible, lo que sí se sabe es que van a aumentar las pólizas y las compañías aseguradoras son las más beneficiadas al igual que los empleadores porque son ellos los que deben aportar con una porción de ese pago. Me atrevo a decir que solo los privilegiados van tener acceso al cuidado medico, mientras los pobres y la clase trabajadora vamos a tener que depender de las salas de emergencia.

W.H.¿Finalmente, cuál es la verdad?, ?la propuesta republicana incluye o no a los pacientes con condiciones preexistentes?

B.M.: La verdad es que cuando se da una alternative a los estados, ellos son los que decidirán si ofrecen seguro médico sin importar las condiciones preexistentes o no. Los estados son los que van a poder decidir si utilizan los fondos que le de el gobierno para ofrecer ese tipo de seguro. Al ser así y considerando la insuficiencia de fondos muchos estados optarán por no ofrecer ese beneficio.

W.H. En estos momentos de incertidumbre para la comunidad hispana sobre los seguros de salud, ¿qué recomienda?

B.M.: Ahora más que nunca debemos asegurar que los legisladores, específicamente en el Senado, entiendan que nuestra comunidad no se va quedar sentada esperando a que estos señores –los repulicanos en la Cámara- hagan de nuestra vida lo que quieran. Tenemos que seguir organizándonos, hablando con los senadores para que mejoren su plan y pedirles a los congresistas que tienen la responsabilidad de retomar el tema porque están perjudicando a nuestra comunidad.

Sólo en las urnas podemos demostrar nuestro poder, así que debemos participar y salir a votar y escoger candidatos que realmente nos representen.

No podemos permitir que el presidente Trump empeore lo que se puede mejorar.

W.H.: ¿Cree que se logre anular el Obamacare?

B.M.: No, considero que todavía hay esperanzas de los líderes electos van a hacer lo correcto y van a mejorar Obamacare. Así como nos obligan a comprar seguro de carro y de casa, ?cómo es posible que no nos dejen comprar seguro médico?

Muchas personas en nuestra comunidad deben escoger entre comprar una medicina o la leche del bebé y eso no puede ser. La salud no es una alternativa, las dos cosas son necesarias.