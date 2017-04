Método Montessori libera el potencial de nuestros niños

La metodología

También explica que en la escuela Montessori de South Riding que ella fundó todos los materiales matemáticos son muy concretos. “Tenemos unidades que son pequeñitas, y los niños los tocan y sienten la unidad; la decena es una barrita que tiene 10 unidades; la centena es un cuadrado con 100 unidades, y el millar reúne 1000 unidades. Entonces ellos ‘sienten’ los números y ‘ven’ desde la unidad hasta el millar, y hacen la relación”, relata Arenas.

Dice que “la otra belleza” del método Montessori es que al niño le enseñan primero lo que es el mundo y dónde está nuestro planeta Tierra, luego sus continentes y océanos. “Seguidamente aprenden sobre el continente donde se encuentra Norteamérica, después Estados Unidos y el estado de Virginia. Vamos de lo grande a lo más pequeño, al revés de la educación tradicional”.

Desde niña

Carmen Arenas da a conocer que su madre chilena fue ‘parvularia’. “Es decir, siempre trabajó con niños. Ella murió cuando yo tenía 13 años, de cáncer. Para mi esa fue una mayor razón de querer ser como ella. Cuando terminé la secundaria ingresé a la universidad en Chile a estudiar Educación Parvularia. No sabía nada de Montessori. Era todo tradicional lo que me enseñaron”.

Al terminar la carrera, cuando tenía 19 años, ella llegó a los Estados Unidos, y a los 20 encontró trabajo. “Fue en una escuela Montessori. Ahí fue donde conocí esta belleza de programa, donde los niños de 3 a 6 años están todos en la misma clase. Y me encantó”.

Carmen Arenas también trabajó para una escuela Montessori en Oakton, Virginia, por 11 años, al que asistieron sus tres hijos. Hasta que la directora de esa escuela le ayudó a abrir su propio local.

“Ella es mi mentora, la que me ha ayudado hasta el día de hoy. Nuestra escuela Montessori ya tiene 11 años, asentada en la comunidad. Y sigo su ejemplo, porque ella ayudaba mucho a los padres de menores recursos económicos, y si no podían pagar la matrícula se las daba. Un tercio de alumnos de nuestrsa escuela son niños que tienen esas necesidades y siempre hay muchos hispanos. Como hispana también quiero ayudar a nuestra gente”.

Además, la escuela ha decidido cambiar el horario para ayudar a los padres de familia. “Hasta el año pasado el horario era de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., pero al ver que muchas mamás trabajan, lo hemos extendido de 8:00 a.m. a 5:30 pm., todos los días, y por años corridos. Es decir, no pararemos en el verano”.