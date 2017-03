José Díaz-Balart: “Vienen cambios y tenemos que estar informados”

E

n momentos de incertidumbre frente a las recientes políticas migratorias del presidente Donald Trump, el periodista José Díaz-Balart, presentador principal de Noticias Telemundo, conversa con Washington Hispanic sobre la importancia de estar informados, la labor de los periodistas y el papel de los medios de comunicación.

Además compartió la experiencia que vivió al reunirse en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para hablar de las prioridades de este nuevo gobierno, entre ellas la posibilidad de una reforma migratoria que legalice a unos 11 millones de indocumentados que no han cometido crímenes.

Washington Hispanic: El presidente Donald Trump se reunió con los principales presentadores de los medios de comunicación, ¿qué fue lo que les transmitió?

José Díaz-Balart: Esta es una tradición de la Casa Blanca desde hace varias generaciones. Días después del discurso ante el pleno del Congreso, el presidente acostumbra tener un almuerzo con los presentadores de televisión. Este encuentro fue inusual por el número de periodistas que asistieron. Con anteriores presidentes solo éramos ocho o nueve periodistas y en esta vez éramos más de 20. Se habló sobre la visión del presidente y lo que será su prioridad este año. Trump comentó con los periodistas sobre sus principales retos y preocupaciones.

W.H.: ¿Y entre esas prioridades qué papel jugó la reforma migratoria?

J.D-B.: Trump presentó su visión sobre inmigración y en cierta forma se comprometió a aprobar una reforma. Le hicimos varias preguntas sobre inmigración y en ese intercambio de ideas Trump dijo que él creía que ahora es el momento apropiado para una reforma migratoria. Pero, para mí más importante que decirnos que ‘es tiempo para una reforma’ fue señalar que una reforma podría incluir la legalización de indocumentados que viven en EEUU y que no han tenido antecedentes criminales. Una reforma migratoria también puede ser la construcción del muro, por eso lo interesante es que Trump habló de una legalización, cuando antes, como candidato, ni siquiera lo había mencionado.

W.H.: ¿Qué quiso decir Trump al hablar de legalización de indocumentados?

J.D-B.: Trump dijo que una posible legalización no tendría una vía directa a la ciudadanía, pero sí ofrecería un permiso de trabajo, los inmigrantes podrían viajar, salir de las sombras, registrarse, pagar impuestos y hacerse parte del sistema estadounidense.

W.H.: Una legalización sin camino a la ciudadanía es un aspecto que encontraría muchas trabas en el Congreso. ¿Qué opina?

J.D-B.: Todo sería una traba en el intento por aprobar una reforma migratoria. No hemos visto una reforma migratoria integral desde 1986. Ronald Reagan fue el único presidente que pudo lograrlo. Han habido ciertos cambios de inmigración que ayudaron a ciertos grupos, como la Ley Nacara y el TPS. Va a ser muy difícil que el Congreso se ponga de acuerdo. Anteriormente, han habido intentos, como la propuesta bipartidista que murió en el Senado o el DREAM Act en 2010, que tampoco prosperó.

Ahora nada sera fácil, pero quizá los pasos tan dolorosos para nuestra comunidad que está adoptando Donald Trump podrían darle campo a los legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado para tratar de llegar a un acuerdo.

W.H.:¿Cree que los medios están informando con objetividad al tratar el tema migratorio?

J.D-B.: ¡Qué buena pregunta! Cada medio de comunicación es un mundo y yo puedo hablar solo del medio en el que trabajo. Noticias Telemundo es una de las brújulas de periodismo objetivo con responsabilidad social. Nosotros informamos las cosas como son, ese es nuestro lema. Lo que es contraproducente es basar las fuentes de información en activismo. Que te digan lo que quieres escuchar puede traer beneficios a corto plazo, pero la objetividad y decir las cosas como son es la mejor manera de progresar porque te ayuda a tener perspectivas y opiniones que te permitan nadar en las aguas turbulentas que puedan aparecer en tu futuro.

W.H.: ¿Considera que la prensa está siendo justa con Donald Trump al momento de informar?

J.D-B.: No soy bueno para hablar por la prensa en su totalidad ni mucho menos para tomar partido entre quienes están informando objetivamente y quienes no. Lo que sí te diría es que en Noticias Telemundo nos esforzamos a diario porque la información no solo sea fidedigna, objetiva e informativa sino relevante para nuestra comunidad. No soy bueno para juzgar a otros.

W.H.: ¿Qué piensa de lo que ha dicho Trump de que algunos medios ‘envenenan al pueblo’?

J.D-B.: Cualquier generalización es peligrosa. Cualquier crítica que pueda tener sobre un medio específico o historia específica podría tener validez, pero llamar a un grupo de profesionales como algo es contraproducente y son cosas que no deben ocurrir. Decir que la prensa es enemiga de EEUU o que es la maravilla del siglo, ambas generalizaciones son negativas.

W.H.: En estos momentos de incertidumbre, ¿cómo deberíamos actuar los periodistas?

J.D-B.: Hoy más que nunca los periodistas debemos trabajar como se hace en el periodismo, como una vocación que incluye informar. El que sea periodista para ser activista se está haciendo un daño propio y está dañando esta profesión tan linda y digna. Nunca ha sido más importante que los periodistas sean informadores, sin dar su opinión; porque existe tanta opinión y con las redes sociales las opiniones se transmiten a la velocidad de la luz. Nuestro trabajo es informar de una forma objetiva y recordar que debemos ofrecer la información que las personas necesitan y que les puede significar la diferencia al tomar una decisión que puede afectar su vida.

Por eso hacemos tantos especiales para informar a la comunidad de las cosas como son, sobre inmigración y sus derechos. Con información es como mejor uno puede navegar en estos difíciles momentos de incertidumbre. El servicio más puro que podemos hacer como periodistas es informar con objetividad y respeto. Si yo me pongo como Don Quijote, me encontraré con molinos.

W.H.: ¿Encuentra algunas diferencias entre Trump candidato y Trump presidente?

J.D-B.: He entrevistado uno a uno a todos los presidentes de EEUU desde Ronald Reagan, lo que quiere decir que estoy muy viejito –entre risas-, y la forma de actuar del candidato Trump fue lo que atrajo a muchos estadounidenses que no se habían involucrado en política. Eso es lo que a él lo define y lo hace diferente a otros presidentes, porque es un hombre que no tiene experiencia política y por ende no mide la repercusiones de sus comentarios. Esta característica no ha cambiado. Lo que sí veo es que está consciente de ser presidente, pero lo que no sé es si va cumplir sus promesas. Para mí, Donald Trump no ha cambiado, sigue siendo el mismo hombre que no es un político nato.

W.H.: Cuando habla Trump, ¿cree que se le escapan las cosas?

J.D-B.: No sé si se le escapan o si las piensa para que suenen como si se les escaparan.

W.H.: En estos momentos, ¿cuál sería el mensaje a la comunidad a la que servimos?

J.D-B.: Tenemos que estar atentos e informados. Debemos estar conscientes que las cosas van a cambiar en EEUU, pero cómo se van a implementar y cómo nos van a afectar aún no lo sabemos. Nunca ha sido más importante estar informados, pero eso sí, vuelvo a repetir, con fuentes que no estén comprometidas con el activismo.