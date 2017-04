Emily’s List empodera a las mujeres

L

a organización Emily’s List desde su creación apuesta a ganador con el objetivo de motivar a las mujeres, en especial a las minorías, para participar activamente en la vida política de sus comunidades.

Washington Hispanic conversó con la directora de estrategias de Emily’s List, Vanessa Cárdenas, quien afirma que lo más importante para lanzarse a un puesto público es tener la pasión por su comunidad.

Washington Hispanic: ¿Cuál es la misión de Emily’s List?

Vanessa Cárdenas: La misión es elegir más mujeres demócratas a cargos políticos a nivel nacional y estatal. La organización nació hace 32 años porque pensamos que los derechos de la mujer no se estaban respetando, especialmente sobre la elección de una mujer de si quiere o no tener familia. Parte de la visión de los fundadores es que necesitamos mujeres en las mesas y salones donde se toman decisiones y que nos impactan a todo nivel.

W.H.: ¿Cómo trabaja Emily’s List?

V.C.: Somos un comité de acción política que nos dedicamos a asesorar, identificar, capacitar y apoyar a mujeres que tienen interés en ganar cargos políticos. Estos puestos pueden ir desde miembros de la junta escolar o la asamblea estatal hasta cargos federales.

W.H.: ¿Qué es lo que marca la diferencia?

V.C.: En que no solo nos concentramos en ofrecer capacitación sino que nos comprometemos con las mujeres para ayudarlas a ganar. No sólo les damos las herramientas sino las conectamos con nuestra red que la integran más de 5 millones de miembros, la gran mayoría mujeres, pero también hay hombres que están comprometidos con nuestra misión.

W.H.: ¿A cuántas mujeres han ayudado a ganar?

V.C.: Hemos ayudado a ganar a 116 mujeres a la Cámara de Representantes, más de 20 mujeres al Senado y más de 800 mujeres a nivel local y estatal. Cabe resaltar que el 40% de mujeres que hemos ayudado a elegir al Congreso pertenecen a la minoría, y hemos ayudado a todas las mujeres latinas que están en el Congreso, incluyendo a la senadora recientemente electa Catherine Cortez Masto.

W.H.: ¿Por qué sigue siendo tan bajo el número de hispanas –uno por ciento- en cuanto a participación política y pública?

V.C.: Esa es una de las razones de por qué para Emily’s List es tan importante promover este tipo de información entre la comunidad. Existen muchas barreras, pero primero debemos tener en cuenta que nuestra comunidad es muy joven y recién estamos descifrando cómo funcionan los sistemas de poder en EEUU. Segundo, hay mucha falta de información sobre el proceso de cómo postularse y no tenemos las redes que nos ayuden a abrir las puertas. La política es muy cerrada y la gente que está en el poder no quiere hacer espacio para otras personas. Aun para las mujeres blancas es difícil y para las hispanas más.

A esto se suma el temor de no saber cómo su carrera política va a afectar su vida familiar. Emily’s List ofrece la ayuda necesaria para que sepan balancear ambos aspectos de sus vidas.

W.H.: ¿Cuáles son las virtudes de un mujer para postular a un puesto público?

V.C.: Todo se puede aprender, como entrar a la red de trabajo, escoger a tu equipo, etc. Lo que no se puede aprender es tener la pasión y el compromiso con la comunidad, éstas son las características más importantes que una candidata puede tener. En ese aspecto hay muchas mujeres hispanas que ya tienen esas virtudes.

W.H.: ¿Se tiene que ser profesional o tener un doctorado o mucho dinero para ganar un puesto político?

V.C.: No, lo más importante es tener credibilidad con la comunidad, ser una persona íntegra y tener pasión por su comunidad. Deben encontrar algo que las motive a querer ser parte del liderazgo para ayudar en las vidas de las personas.

Lo del financiamiento es difícil porque las campañas cuestan dinero, pero existen suficientes recursos en los partidos políticos, en las campañas y cuanto más las mujeres puedan contactarse con redes que las puedan apoyar y puedan comunicar su mensaje, más dinero podrán recaudar.

W.H.: Después de la elección de Donald Trump ¿han visto un incremento en el número de mujeres con interés de participar en política?

V.C.: Totalmente. Para que tengan una idea, en un año normalmente tenemos a 600 mujeres interesadas en entrenamientos y capacitación, pero desde el primer día después de las elecciones hasta principios de este mes hemos tenido a más de 10 mil mujeres que se han contactado con Emily’s List y han expresado su deseo de participar.

W.H. ¿A qué se debe este incremento?

V.C.: En primer lugar, las políticas que está implementando el presidente Donald Trump; segundo, las mujeres sienten que su voz no es parte de la discusión, y tercero, la derrota de Hillary Clinton. Las mujeres piensan que si una mujer tan preparada no lo pudo lograr debemos seguir intentando. Ellas quieren tratar.

W.H.: ¿Cómo pueden las mujeres obtener la ayuda y entrenamiento que ofrece Emily’s List?

V.C.: Sólo deben visitar nuestra página www.emilylist.com y registrarse en nuestro programa “Run to win” (“Postular para ganar”) para de esa manera recibir nuestro cronograma de actividades y fechas de los entrenamientos en todo el país.