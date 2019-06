Banda El Salvador necesita ayuda de toda la comunidad

Por su próxima participación en Desfile de Las Rosas

Banda El Salvador participará nuevamente en el Desfile de Las Rosas en Pasadena 2020. Foto: Cortesía.

Nelly Carrión

Washington Hispanic

El Desfile de las Rosas que se celebra todos los años en Estados Unidos el 1 de enero genera una gran expectativa para los participantes y la Banda de El Salvador no es la excepción, quienes con varios meses de anticipación de están preparando no solo en los ensayos, si no también solicitando la asistencia económica que les permitirá a financiar los gastos de los 250 jóvenes que pertenecen a la banda.

Por lo que la Alcaldía de Washington DC, el Comité Salvadoreño “El Piche” y Fiesta DC están realizando una reunión sobre la participación de El Salvador en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California.

La reunión será el viernes 28 de junio a las 6:00 p.m. en el Frank Reeves Center ubicado en la 2000 14 st NW Suite Community room segundo piso Washington DC 20009.

Dentro de los exponentes esta Jackie Reyes Yanes, Directora de Asuntos Latinos de la Oficina de la Alcaldesa Muriel Bowser y Enot Rubio, Presidente del Comité Salvadoreño “El Piche”, Coordinador General de Banda El Salvador Grande como su gente.

“La banda musical de 250 jóvenes que representara a El Salvador en enero de 2020 en el Desfile de las Rosas de Pasadena, California, aún batalla para lograr conseguir fondos para sufragar los uniformes, la alimentación y el hospedaje, entre otros gastos y vamos a trabajar para ello”, afirman los organizadores.

A la vez aseguran que con el obejtivo de buscar los patrocinios en el extranjero un grupo de 100 integrantes de la banda ha sido invitada a Washington DC para presentar su proyecto ante las autoridades municipales, organizaciones y empresarios salvadoreños el 21 al 22 de septiembre.

Para ayudarles en su viaje la empresa Fiesta DC pagó los boletos para que un grupo de 100 jóvenes puedan visitar la capital estadounidense y reunirse con Jackie Reyes Yanes, Directora de Asuntos Latinos de la Oficina de la Alcaldesa Muriel Bowser junto a destacados líderes comunitarios y empresarios de origen salvadoreño.

“La necesidad es urgente de cubrir los costos del uniforme de gala y otros gastos relacionados con su participación”, afirmó Enot Rubio, Presidente del Comité Salvadoreño El Piche y entidad que ha organizado la presentación de la banda musical.