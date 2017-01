Pelotero dominicano muere en accidente

E

l pitcher de los Reales Yordano Ventura, cuya potente recta ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial en 2015, falleció la madrugada del domingo en un accidente vial en su natal República Dominicana. Tenía 25 años.

En la misma jornada pero en un accidente vial distinto, falleció Andy Marte, otro pelotero dominicano, quien llegó a jugar en las mayores.

Jacobo Mateo, vocero de la unidad militar de las patrullas de carreteras, informó que Ventura falleció en la carretera que conduce a la comunidad de Juan Adrián, 70 kilómetros al noroeste de Santo Domingo.

Ventura fue identificado por un familiar cercano, según detalló Mateo a The Associated Press.

No estaba claro si Ventura conducía el vehículo o lo hacía otra persona, dijo el funcionario.

Diego Pesqueira, vocero de la autoridad metropolitana de transporte, informó que esa institución investigaba las circunstancias del accidente. Detalló a la AP que en la zona no se registraron lluvias durante la madrugada y recordó que en esa área es frecuente la neblina y “más a la 4:30 de la mañana”, cuando ocurrió el accidente.

Adelantó que, aunque el informe de la investigación será difundido en los próximos días, los cuatro neumáticos del vehículo se encontraban en buen estado y los peritos consideran que el accidente se debió al exceso de velocidad.

Ventura debutó en Grandes Ligas con Kansas City en 2013.

La autoridad metropolitana de transporte también informó en un comunicado el deceso de Marte, quien jugó en las Grandes Ligas con Atlanta, Cleveland y Arizona. En las temporadas 2015 y 2016 Marte se unió a las filas del KT Wiz de la liga coreana.

“Este es un día muy triste para todo el béisbol y particularmente para los leales fanáticos en República Dominicana, el país de Yordano Ventura y de Andy Marte”, dijo el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en un comunicado.

Marte conducía un vehículo Mercedes Benz y se estrelló con una casa en la carretera entre las localidades de San Francisco de Macorís y Pimentel, 150 kilómetros al norte de la capital. Ninguna otra persona resultó herida.

“Hoy RD se viste de luto con las muertes de Andy Marte y Yordano Ventura, grandes deportistas que pusieron en alto nuestra bandera nacional”, escribió el presidente Danilo Medina en su cuenta en Twitter.