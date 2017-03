Partido de alto voltaje entre Ecuador y Colombia

E

l ambiente en el combinado visitante está enrarecido luego de que James Rodríguez fuera captado haciendo un gesto obsceno a un grupo de periodistas, lo que ha generado múltiples quejas y reproches de la afición y del periodismo colombiano.

“Yo no la vi la foto. Estos días me avoque a los entrenamientos a la preparación del partido a resolver dificultades. Metido en el trabajo y ahora me entero de este tema y por lo que me dicen”, comentó el técnico de la selección colombiana, José Pékerman. “No puedo emitir consideración. No hablé con el jugador porque no estaba enterado. No tengo cómo poder explicar o decir qué paso. Lo más lógico y con el pasar de las horas que puedan hablar con él y él lo pueda explicar”.

Poco antes se encendió una ola de críticas a la convocatoria e ingreso a un cotejo oficial de eliminatorias de Pablo Armero, quien fue acusado de agredir a su compañera. Diversas organizaciones han expresado su rechazo a esa convocatoria.

A las distracciones extrafutbolísticas se suma el pobre desempeño del equipo en la victoria 1-0 en casa ante Bolivia la semana pasada.

Colombia tiene en este momento la cuarta y última casilla clasificatoria a Rusia 2018, con 21 puntos,y Ecuador le sigue con 20, en la plaza del repechaje. Chile también tiene 20 unidades y es favorita para derrotar en casa al colero Venezuela.

Es por ello que el que pierda entre Colombia y Ecuador probablemente caiga al sexto lugar. En caso de un empate y de una victoria chilena, los ecuatorianos quedarían sextos.

“Sabemos que tenemos un duro partido y con la ayuda de Dios hay que llegar con la mentalidad justa e ir por el resultado”, declaró el volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Brasil lidera en solitario con 30 unidades y ha sellado más de medio boleto para estar presente en el Mundial de Rusia. Más atrás están cinco equipos con apenas tres unidades de diferencia: Uruguay en segundo lugar con 23, seguido de Argentina con 22, Colombia 21, Ecuador y Chile con 20. Algo rezagado está Paraguay con 18.

El cañonero Miguel Ángel Borja, la sensación de Atlético Nacional en la pasada Copa Libertadores, es candidato para relevar a Luis Fernando Muriel quien salió lesionado ante Bolivia.

Borja, ausente de ese duelo, se recuperó de una molestia muscular y podría formar al lado de Carlos Bacca o de Duván Zapata. Otro delantero, Luis Enrique Quiñones, se lastimó la pierna izquierda en la práctica final del lunes y fue excluido del plantel que viajó a Quito.

Bacca logró un doblete en el triunfo 3-1 ante Ecuador hace un año y fue el último atacante en marcar.

James, con la diana contra Bolivia completó cuatro y es el más efectivo de Colombia.

Armero, pese a la ola de cuestionamientos por el incidente doméstico, nuevamente sería el lateral izquierdo, tras un buen desempeño ante Bolivia.

Cuadrado quien jugó en el sector derecho en primer tiempo frente a Bolivia, volverá a su posición habitual mientras Santiago Arias y John Stefan Medina están listos para relevarlo.

Daniel Torres seguramente sucederá en el medio campo a Matheus Uribe e integraría con Carlos Sánchez el primer sector.

Por las eliminatorias, Colombia y Ecuador se enfrentaron por última ocasión en Quito en julio de 2012. El conjunto local se impuso por 1-0, con un tanto del fallecido Christian Benítez.

La última victoria de Colombia como visitante frente a Ecuador fue por el mismo resultado en octubre de 1996. Faustino el “Tino” Asprilla hizo el tanto.

Ecuador viene de perder 2-1 ante Paraguay en Asunción.

“Hay que tener mucha atención en los extremos, tenemos que encontrar el equilibrio con la idea de generar juego y buscar por algún sector que no se podrá descuidar”, comentó el argentino Pékerman. “Son dos equipos parejos. Los dos sabemos atacar y podemos lastimar. Pero tenemos que cuidar lo que el otro proponga. Es un partido táctico de mucho equilibrio”.

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo aseguró que “esta selección es un grupo fuerte, unido, dependemos de nosotros y de no ceder más puntos de locales”. Agregó que el partido con Colombia “será una final”.

El técnico Gustavo Quinteros no podrá contar con el volante Christian Noboa y el atacante Miller Bolaños, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Podrían ser reemplazados por Pedro Quiñónezy Jefferson Montero.

A ello se suma la lesión del volante Fidel Martínez, que quedó desafectado del equipo el fin de semana. Eventualmente podría ser reemplazado por el argentino nacionalizado Matías Oyola. Una semana antes salió del combinado el lateral izquierdo Cristian Ramírez, con problemas físicos.

El partido está programado para las 1600 en el estadio Atahualpa, de Quito, bajo la conducción del árbitro argentino Néstor Pitana.