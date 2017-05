Cristiano brilla en el momento adecuado por el Madrid

E

l delantero de Real Madrid ha regulado su desgaste esta temporada, ausentándose de algunos partidos que usualmente habría jugado en el pasado, y los resultados han sido positivos: Cristiano alcanzó su mejor momento justo cuando el club más lo necesita.

El martes, firmó su segundo triplete consecutivo en la Liga de Campeones, al anotar los goles en la victoria 3-0 sobre Atlético de Madrid que dejó a los campeones europeos con un pie en la final. La serie se definirá la próxima semana en el estadio Vicente Calderón del Atlético.

“Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions”, dijo Cristiano. “Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien”.

El técnico Zinedine Zidane no utilizó a Cristiano en varios partidos recientes, reservándolo para los compromisos más importantes, mientras el Madrid batalla con el Barcelona por el título de la liga española, una competencia que no gana desde 2012.

“Es importante, y él lo sabe, que de vez en cuando descanse”, expresó Zidane. “No sé si es solo por los descansos. Tiene el gol y es único”.

Cristiano suma ocho goles en sus tres últimos partidos por la Champions, incluyendo otro hat trick en el partido de vuelta contra Bayern Munich por los cuartos de final. En todas las competencias, tiene nueve tantos en los seis últimos encuentros.

“Los goles vienen de forma natural y normal. Me tocó a mí marcar los goles, pero el equipo ha estado tremendo”, afirmó el portugués.

Con sus goles del martes, Cristiano llegó a los 400 con la camiseta del Real Madrid, por mucho la mayor cifra en la historia del club. Además, logró esa cantidad en 389 partidos, mientras que Raúl González, el segundo máximo artillero en la historia del equipo, metió 323 en 741 partidos.

“Es algo muy especial. Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba”, afirmó. “Es una motivación extra siempre jugar con esta camiseta. Me siento muy feliz y quiero intentar dar lo mejor de mí en los años que tengo de contrato, marcar goles como siempre y hacer que el Real Madrid pueda ganar títulos”.

El delantero tiene 10 goles en esta Champions, uno menos que el líder Lionel Messi, cuyo Barcelona fue eliminado por la Juventus en los cuartos de final.

“Cristiano siempre se supera y supera las expectativas qué hay sobre él. A la afición hay que darle las gracias porque siempre que hay partidos importantes nos empuja”, indicó el mediocampista Marco Asensio.

El triplete del martes fue su séptimo en la Champions, en la que tiene 103 goles en su carrera. Es el único futbolista con más de 100 tantos.

“Es fabuloso tener un jugador como Ronaldo”, comentó el volante Toni Kroos. “Uno puede defender bien, puede controlar el mediocampo, pero de todas formas necesitas a alguien que anote los goles. Y él lo hace siempre”.