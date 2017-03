Club de golf olímpico acepta cambiar sus reglas de admisión

E

l club de golf donde tendrá lugar el torneo olímpico del 2020 evitó ser despojado de la sede al aceptar cambiar sus reglas de admisión y conceder a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.

El Kasumigaseki Country Club dijo el lunes que su junta directiva había decidido el cambio tras consultar con sus afiliados. La gobernadora (alcaldesa) de Tokio Yuriko Koike había exhortado al club a que concediese derechos plenos a las mujeres, quienes podían jugar pero sin recibir los mismos derechos que los hombres.

Mucha gente decía que la política de admisiones iba en contra del espíritu olímpico.

El anuncio se conoce tres días después de que el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach advirtiese que el club podría ser castigado si no cambiaba su política de admisiones.

“Si no se respeta la igualdad de género, buscaremos otra sede que garantice que no hay discriminación”, advirtió Bach el viernes en una conferencia de prensa.

Yoshiro Mori, presidente del comité olímpico de Tokio, se mostró complacido con el anuncio.

“Quiero agradecerle a los miembros del club por su comprensión y colaboración”, señaló en un comunicado.

El de Kasumigaseki es uno de los clubes de golf más viejos y prestigiosos de Japón. Casi desde su apertura aceptó a mujeres. Algunos clubes japoneses todavía no permiten jugar a las mujeres.