Smithsonian Folklife Festival Presenta “On the move”

P

or diez días consecutivos todos los visitantes al área más turísticas de Washington, DC la explanada del National Mall será el escenario para la realización del Smithsonian Folklife Festival que presenta este año “On the Move, Migration Across Generations”, un programa que relata en inglés y español las historias y experiencias intergeneracionales con la migración, e incluye presentaciones diversas sobre la comunidad latina.

El Festival se llevará entre las calles Séptima y Décima S.W. desde el viernes 29 de junio al 4 de julio y del 6 al 9 de julio. El Festival es gratuito.

Dentro de las actividades que presenta Smithsonian Folklife Festival también se presenta “Las artes del circo”, las cuales han evolucionado con el tiempo para reflejar los gustos y valores sociales cambiantes, las innovaciones tecnológicas y los estilos de rendimiento. Los inmigrantes de todo el mundo continúan aportando su creatividad y habilidades, alimentos, idiomas, rituales y otras costumbres que enriquecen las artes circenses. En todo el país, los jóvenes emergentes y circos sociales y las escuelas ofrecen nuevas oportunidades para la expresión artística.

Asi como la exposición 50 años, 50 objetos, dese una vuelta y explore la rica historia del Smithsonian Folklife Festival a través de la colección de cultura material. Cada objeto contiene una historia de comunidad, tradición, colaboración y conversación, dando vida al espíritu del Festival como una celebración del patrimonio cultural tradicional.

No se pierda esta oportunidad si necesita más detalles puede visitar http://www.festival.si.edu.