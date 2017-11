Jurassic Quest llegan a Baltimore, MD

J

urassic Quest el evento de dinosaurios interactivos más grande y más realista de las Américas llegan al Centro de Convenciones de Baltimore en Maryland del 1 al 3 de diciembre.

Compre sus entradas en línea desde ahora y asegura un lugar en el evento en http://jurassicquest.com/baltimore

La exposición de Jurassic Quest incluye alrededor de 80 dinosaurios de tamaño real que llevará a todos los visitantes a través de los tres periodo geológicos de la tierra que son el período triásico, jurásico y cretácico, además de la oportunidad de realizar paseos en los dinosaurios, de descubrir fósiles de dinosaurios como un verdadero paleontólogo en nuestra nueva colección de fósiles, de las estaciones fósiles y científicas además de conducir las nuevas motos de dinosaurio.

Y para complementar aún más tu diversión, podrás disfrutar de las artesanías, pintura facial y mucho otras actividades para la familia!

Jurassic Quest, será la oportunidad de conocer a nuestros dinosaurios interactivos que no se encuentran en ningún otro lugar. Marquen sus calendarios! No querrá perderse de toda la diversión de los dinosaurios!! La compra en línea garantizará el acceso a este evento. Y no olvides los calcetines para sus niños, que son necesarios para los juegos inflables.

Para más detalles del evento puede visitar https://jurassicquest.com.