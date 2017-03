In the Heights en Teatro Gala

L

in-Manuel Miranda cambió el rumbo de los musicales en Broadway con una creación que mezcla los ritmos de merengue, bachata, hip hop y otros. Este musical describe las alegrías, sueños y desesperanzas de una comunidad latina que intenta recrear su hogar en un barrio de Nueva York. Nuestra producción traslada la exuberancia del alma latina al barrio de Columbia Heights en Washington, DC.

IN THE HEIGHTS se presentará en Teatro Gala del 21 de abril al 21 de mayo de 2017, con letra y Música de Lin-Manuel Miranda (EE.UU), basado en el libro de Quiara Alegría Hudes, concebida por Lin-Manuel Miranda y bajo la dirección y coreografía de Luis Salgado.

Luis Salgado es un actor, director, coreógrafo y productor puertorriqueño, quien ha aparecido en Broadway, en cine, televisión y escenarios alrededor del mundo Actualmente, se presenta en Broadway en las producciones On Your Feet e In the Heights, y ha sido visto en A Chorus Line, The Mambo Kings y Women on the Verge of a Nervous Breakdown, entre otras.

Salgado ha dirigido, coreografiado y desarrollado espectáculos inéditos tales como Song of Solomon, Zapata the Musical, Shafrika The White Girl y DC-7: The Roberto Clemente Story, producida en GALA en el año 2013.

Boletos:

Boleto individual $60;

Adultos mayores (65+)

Estudiantes y militares $40

Grupos de 10 personas o más $35

Matinés estudiantiles:

26 de abril; 5, 12 y 19 de mayo

a las 10:30 am.

Información, contacte a education@galatheatre.org.