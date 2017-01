C YOUTH ORCHESTRA PROGRAM

E

l programa de intercambio cultural con sus pares chilenos saco lo mejor del talento de ambos países.

“Dos países, una pasión” es el lema que definió el intercambio cultural que 48 jóvenes de la región extendida del Distrito de Columbia durante las recientes fiestas de invierno. Durante la vigésima segunda gira global, los músicos más avanzados de la organización viajaron a Chile en una gira para tocar con tres orquestas juveniles locales en diferentes escenarios, incluyendo el Palacio La Moneda en un concierto privado para la Presidenta Michelle Bachelet, el 11 de enero 2017 .

El gran desafío que presento esta experiencia fue lograr resultados de excelencia aplicando, no solo sus mejores habilidades musicales, sino también su capacidad para adaptarse y comunicarse con sus pares con quienes no comparten el mismo idioma en solo unos días de ensayos intensos. Elizabeth Schurgin, Directora Ejecutiva de la organización cuenta que “Los 48 estudiantes que viajaron a Chile lograron algo notable: demostraron que la música no tiene límites ni fronteras.

En solo dos cortas semanas, con su pasión compartida por la música, nuestros estudiantes formaron lazos con músicos chilenos de todo el país. Junto a sus pares chilenos ensayaron y tocaron cuatro conciertos bajo la conducción de cuatro conductores diferentes, lo que es un gran logro. Nos sentimos muy orgullosos de los 48 estudiantes que, no solo representaron a sus 600 compañeros del programa de DCYOP de las realidades más diversas, sino que también actuaron como embajadores culturales para los Estados Unidos en Chile.

La DCYO y sus pares chilenos formaron una orquesta binacional de 78 músicos que tocaron en un concierto privado para la Presidenta Michelle Bachelet, en el que estuvo presente don Gastón Soublette, compositor de Chile en cuatro cuerdas, obra que toco el grupo. Además, el concierto conto con la presencia de diversas autoridades de gobierno y personas destacadas del mundo de la cultura y las artes.

En un segundo concierto en el Centro Cultural Chimkowe, la orquesta ofreció un concierto de fin de año para un público de 1,000 personas. Al sur del país, en la ciudad de Valdivia, la DCYO trabajo en conjunto con jóvenes del Campamento Musical Marques de Mancera y de la Universidad Austral de Chile en un concierto ante 400 personas en el auditorio de la universidad y de nuevo en la explanada al aire libre en el fuerte de la Isla Mancera.

Luego del concierto en el Centro Cultural Chimkowe, uno de los músicos comentó: “Me siento tan conectado con los estudiantes chilenos. Realmente logramos comunicarnos a través de la música y, personalmente, nunca olvidare esta experiencia”.

Otra estudiante de la DCYOP, Hana (violin), cuenta que “La gira fue fantástica, pero lo que más me gustó fue conocer a mis pares chilenos, de los cuales hoy me siento amiga. De hecho he mantenido el contacto con ellos y ya los extraño. Espero que en algunos años más podamos reunirnos otra vez”.

DCYOP se caracteriza por ser una organización altamente inclusiva , la única exigencia es que quieran tocar música y estén dispuestos a aprender junto a otros niños y jóvenes. Las clases incluyendo 17 instrumentos diferentes se realizan por medio de lecciones grupales, grupos de cámara y orquestas de diferentes niveles de experticia musical.

La organización, que se caracteriza por facilitar una enseñanza en un ambiente cálido y exigente, tiene 35 instructores de primer nivel, algunos de los cuales han sido nominados a los Premios Grammy y otros que son parte de los grupos de cámara elite de los Militares. Actualmente, las inscripciones para el nuevo semestre están abiertas. Para mayor información visita www.dcyop.org